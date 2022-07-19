Каменный крест вместо деревянного: как выглядит могила режиссера Балабанова

У обновленного места захоронения легендарного режиссера современности уже снова появились цветы от поклонников.

В Петербурге установили памятник на могиле Алексея Балабанова спустя девять лет после смерти легендарного режиссера. Эскиз подготовила его вдова.

Поклонники фильмов «Брат», «Жмурки» и «Груз 200» уже почтили память своего кумира — к памятнику на Смоленском кладбище легли первые цветы.

По словам близких, сам режиссер хотел, чтобы на его могиле стоял простой деревянный крест. Теперь он каменный.

На нем — портрет, а на небольшом постаменте выбита лишь фамилия режиссера. Многих волнует и судьба знаменитой беседки Немца из первой части «Брата».

Сцена снималась в склепе Александра Бекмана — на том же Смоленском кладбище. Год назад петербуржцы организовали сбор денег на ее реставрацию.