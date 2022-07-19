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Минобороны РФ: ВСУ поджигают поля с зерном в Запорожской и Херсонской областях

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 37

ВСУ разместили на территории зернохранилищ поселка Калиновка Бахмуткского района Донецкой народной республики вооружение, из которого обстреливают позиции ВС РФ.

Минобороны РФ: ВСУ поджигают поля с зерном в Запорожской и Херсонской областях

Фото: www.globallookpress.com / Dmytro Smolyenko

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Тема:
Специальная военная операция России

Вооруженные силы Украины поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях, используя артиллерию. Об этом говорится в заявлении начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии», — написано в сообщении.

Он рассказал, что украинские военные разместили на территории зернохранилищ поселка Калиновка Бахмутского района Донецкой народной республики артиллерию и РСЗО, из которых обстреливают позиции Вооруженных сил России, таким образом провоцируя их на ответный огонь.

По словам Мизинцева, такие провокации со стороны киевских властей проводятся на фоне обвинений в адрес России в искусственном создании продовольственного кризиса в мире. Он подчеркнул, что такие факты по-прежнему остаются без внимания мирового сообщества.

Как ранее писал 5-tv.ru, российские войска во время спецоперации уничтожили ключевые украинские посты, вооружения и боеприпасы.

Тема:
Специальная военная операция России
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