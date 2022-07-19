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«Не освободители, мы каратели»: жительницы Лисичанска рассказали о грабежах ВСУ

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова Эксклюзив 1 145

Пенсионерки рассказали корреспонденту «Известий» о зверствах ВСУ в Лисичанске

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Украинские военные базировались в местном ювелирном магазине и не покинули это место до тех пор, пока не выгребли все из него.

Жительницы Лисичанска рассказали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину о том, как солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) грабили местных жителей.

«Говорили: „Мы не освободители, мы каратели“. Я говорю, а за что нас карать надо? За то, что мы на своей земле родились? Или за то, что вообще живем под солнцем. Пообщались. Этот мужчина с акцентом. Ни на украинском, ни на русском, а какой-то вообще у него акцент был», — рассказала Лидия Валуйская про общение с одним из непрошенных гостей города.

Ее знакомая Любовь Алиева добавила, что украинские военные базировались в местном ювелирном магазине. По словам женщин, их было около 200 человек. Националисты не покидали это место, пока им не удалось выгрести все из этого и близлежащих магазинов.

Лидия Валуйская рассказала, что техника была прямо под ее домом.

«Вокруг миллион, и тут в кустах были. Где их только не было», — подчеркнула женщина.

Любовь Алиева стала пострадавшей от злодеяний украинских националистов. Она рассказала, как они вскрыли ее гараж и пытались угнать машину, которая была не на ходу.

«Я подхожу, они выкатили машину. Они меня не видят, уткнулись в машину. Я подхожу, и говорю: а что это такое? Кто вам дал право выкатывать машину. Я тогда не боялась ничего. Немедленно, говорю, закатите мне машину обратно. Они закатывают мне машину», — рассказала она.

Кроме того, военные сломали дверь и замок в гараже, который помог починить случайный прохожий.

Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. Главная ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал жуткую историю жителя поселка Мироновский Донецкой области. Мужчина рассказал, как обычный поход на пляж обернулся для его семьи трагедией. Мужчине до сих пор снится то, в каком состоянии он увидел любимую жену после удара ВСУ противотанковой управляемой ракетой по пляжу в Светлодарске.

Тема:
Специальная военная операция России
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