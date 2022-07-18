Лужа крови и мясо: житель ДНР рассказал о страшной смерти жены от удара ВСУ

В тот день мужчина решил с любимой супругой искупаться. Отойдя в сторону за сигаретами, случилось страшное. Спустя месяц, ему снится та жуткая картина разбросанных человеческих частей тела.

Житель поселка Мироновский Донецкой области рассказал, как обычный поход на пляж обернулся для его семьи трагедией. До сих пор мужчине снится то, что в каком состоянии он увидел любимую жену после удара ВСУ противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) по пляжу в Светлодарске. Жуткую историю очередного зверства украинских националистов потерпевший рассказал Telegram-каналу Штаба территориальной обороны ДНР.

Месяц назад он вместе с женой решил сходить на пляж. Искупаться, позагорать. Как вспоминает мужчина, в тот день стояла невыносимая жара. Придя на пляж, обстановка была спокойная. Поблизости никаких обстрелов. Помимо супругов там были и другие отдыхающие. Окунувшись, мужчина отошел в сторону за сигаретами, а его жена решила выпить чашку кофе. Дальше все как в тумане. Сначала он услышал какое-то шипение. По ощущениям, что-то разорвалось прямо под его ногами. Придя немного в себя, он увидел осколок в ноге, вытащил его и немедленно побежал к супруге.

«От увиденного… Передавать не буду. Увиденное мне каждый день снится. Это страшно. Я увидел, что она просто погибла мгновенно. Удар пришелся по всему ее телу: и в голову, и в живот, и в ноги. Поразбивало до такой степени», — рассказал местный житель.

К сожалению, его жену спасти не удалось. Однако другим отдыхающим врачи смогли помочь.

«Парней ранило. Они как раз сидели на лавочке, и оно разорвалось у них под задницами. Взрывом у них разорвало тазобедренное… На ноги не могли встать. Я не врач, но я видел просто эту кучу крови, кучу мяса. Потом когда помощь приехала, их погрузили в машину и нас тогда отвезли в больницу всех», — добавил мужчина.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как выглядит заброшенный пункт ВСУ в одном из домов Лисичанска.