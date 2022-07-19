На севере Китая после взрыва обрушилось жилое здание

Китайская пресса сообщает о взрыве в жилом районе города Тяньцзинь. В результате инцидента обрушилось шестиэтажное здание.

По данным Центрального телевидения Китая, взрыв прогремел примерно в 07:20 по пекинскому времени (02:20 МСК).

Известно о как минимум восьми пострадавших, на месте работают специальные службы. Причины происшествия выясняются.