Теперь все завалы полностью разобраны, а подвальные помещения исследованы.

Новости о 300 погибших во время взрыва мариупольского драмтеатра оказалась фейком. В ходе проведения следственных действий обнаружены только 14 жертв. Об этом сообщил РИА Новости начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко. Более того, все гражданское население и вовсе покинуло здание к моменту взрыва. Боевики ВСУ оборудовали там огневые точки.

На данный момент все завалы полностью разобраны, а также исследованы подвальные помещения. Как установило следствие, украинские националисты занесли ящики с взрывоопасными веществами в драмтеатр за несколько дней до происшествия. Об этом сообщили в МВД Луганской народной республики (ЛНР).

Напомним, что взрыв случился внутри здания драмтеатра в Мариуполе еще в марте 2022 года. Заявления об авиаударе со стороны России — ложное, как сообщил глава следственного управления Генпрокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.

Ранее в СМИ фигурировала информация, что под завалами может находиться несколько сотен человек. Вероятными источниками распространения этого фейка являются иностранные журналисты, которые подозрительно вовремя оказались в районе взрыва.

Мариупольский драмтеатр не единственное общественное место, которое пострадало от рук националистов. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мародеры пытались забить и съесть зверей в зоопарке Мариуполя.