Мародеры пытались забить и съесть зверей в зоопарке Мариуполя
Март выдался непростым как для сотрудников учреждения, так и для его диких обитателей.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Работникам мариупольского зоопарка пришлось вооружиться топором и встать на защиту животных во время активных военных действий. Март в этом году прошел особенно сложно, несмотря на усилия сотрудников, несколько лам и верблюдов все равно погибли от снарядов националистов. О непростой жизни в зоопарке во время украинского конфликта рассказал корреспонденту URA.RU глава учреждения Савелий Вашура.
«Боевые действия в марте застали нас врасплох. Откровенно говоря, приходилось очень туго. Все это время я жил здесь на территории зоопарка вместе с другими сотрудниками. С нами здесь жили еще около 30 человек из жильцов близлежащих домов. За это время у нас погибло несколько верблюдов, лам и часть павлинов. Их смерть была ужасной — прямое попадание снаряда. Остальных животных чудом удалось спасти, в том числе и от голодной смерти. Например, хищников в какой-то момент приходилось кормить мясом погибших верблюдов и лам», — объяснил директор зоопарка.
Однако не только голод и снаряды угрожали жизни зверей. Новой опасностью для животных стали мародеры, которые хотели забить их и съесть. Охрану пришлось усилить в разы, даже Савелий Вашура взял ружье и топор для защиты своих подопечных. Ужасная борьба закончилась после того, как зоопарк начала охранять армия ДНР.
«Сейчас большая часть проблем улажена. Вы и сами видите, что животные чувствуют себя прекрасно. Нам активно помогают власти республики, а также в администрации Санкт-Петербурга, которая взяла шефство над Мариуполем. На днях нам восстановили электроснабжение, а значит теперь заработают холодильники, где мы сможем запасать мясо для наших питомцев», — рассказал Савелий.
Мариупольский зоопарк теперь буквально единственное место для развлечения мирных жителей. Семьи с детьми приходят сюда на выходных не только ради наблюдения за дикими животными, но и отдыха среди деревьев, которыми окружена территория учреждения. Тут горожане могут расслабиться, и на некоторое время абстрагироваться от трагичных событий последних месяцев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой праздник в Санкт-Петербурге подарили мариупольским детям.
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