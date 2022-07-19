Заслуженный тренер России скончался на 75-м году жизни.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В академии футбольного клуба «Спартак» проходит церемония прощания с легендарным тренером Георгием Ярцевым. Первыми вознести дань уважения культовой персоне футбола пришли футболисты «Спартака». Спортсмены возложили к ногам Ярцева розы символичных цветов — красного и белого.

Следом за футболистами пришли проститься с Георгием Ярцевым поклонники. Красно-белых цветов было настолько много, что ими устлали несколько столов рядом с гробом.

Кроме того, пришли проводить Георгия Ярцева в последний путь и коллеги: бывший тренер сборной Борис Игнатьев и нынешний тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

После прощальной церемонии в храме Воскресения Христова в Сокольниках пройдет отпевание, а после Георгия Ярцева похоронят на Троекуровском кладбище.

Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев умер в возрасте 74 лет. Известно, что он ушел из жизни дома в Москве, окруженный членами семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в «Спартаке» простились с футболистом Александром Козловым. Талантливый спортсмен скоропостижно скончался прямо на тренировке.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
56.56
-1.27 57.15
-0.74
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 19 июля

Последние новости

12:28
Ушла любовь всей жизни: вдова Ярцева разрыдалась на его похоронах
12:19
Перст наказующий: В США пригрозили жесткими мерами «нарушителям» мирового порядка
12:12
ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области
12:04
Экс-жена звезды «Универа» Гогунского судится с актером за алименты на дочь
11:56
Женщина с непростой судьбой: главная трагедия в жизни Писанки
11:53
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона*

Сейчас читают

Эндокринолог Поляков назвал продукты, помогающие печени
Звезда сериала «Сваты» Руслана Писанка умерла от тяжелой болезни
Месяцы без секса: как без молодого мужа справляется с плотскими желаниями 73-летняя Пугачева
Коварная сладость: Как не растолстеть летом из-за фруктов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год