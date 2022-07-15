Заслуженного мастера спорта не стало дома в окружении семьи.

Легендарный тренер Георгий Ярцев умер на 75 году жизни

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chernykh

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Легендарный тренер Георгий Ярцев умер на 75 году жизни. По данным 5-tv.ru, заслуженного мастера спорта не стало дома в окружении семьи.

Большая часть карьеры Ярцева в качестве футболиста связана с московским «Спартаком». Именно в этом клубе он раскрылся, но лишь к 30 годам. В 1977 году на его игру обратил внимание тренер ведущих клубов Советского союза Константин Бесков и пригласил в главную команду страны, где Ярцев сразу же себя проявил. Благодаря успешной игре его стали приглашать в сборную СССР. В чемпионатах страны он провел 82 матча и забил 38 голов.

С 1982 года началась его тренерская карьера. В разные годы он руководил командами футбольных клубов — «Спартак», «Динамо», «Ротор», «Торпедо». С 2003 по 2005 возглавлял сборную России. Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году, в сборная в 2003-м вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.

Информации о дате прощания и причине смерти пока не сообщается.

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 15 июля

Последние новости

17:01
Легендарный тренер Георгий Ярцев умер на 75 году жизни
16:39
Ил-114-300 с российскими двигателями будет сертифицирован к концу 2023 года
16:36
Новый глава «Роскосмоса»: Кто такой Юрий Борисов
16:20
«Подали Путину на блюде»: глава МИД Италии эмоционально высказался об отставке премьера Драги
16:10
Собирается на отдых, а не на тот свет: Борис Моисеев планирует поездку в Юрмалу
16:02
Лондон запросил у России разъяснений по делу смерти британского наемника

Сейчас читают

В «Автостате» рассказали, какие машины покупать во время санкций
"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора
За всех пацанов огонь: опубликованы кадры боя батальона «Пятнашка» с ВСУ
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год