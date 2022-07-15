Легендарный тренер Георгий Ярцев умер на 75 году жизни. По данным 5-tv.ru, заслуженного мастера спорта не стало дома в окружении семьи.

Большая часть карьеры Ярцева в качестве футболиста связана с московским «Спартаком». Именно в этом клубе он раскрылся, но лишь к 30 годам. В 1977 году на его игру обратил внимание тренер ведущих клубов Советского союза Константин Бесков и пригласил в главную команду страны, где Ярцев сразу же себя проявил. Благодаря успешной игре его стали приглашать в сборную СССР. В чемпионатах страны он провел 82 матча и забил 38 голов.

С 1982 года началась его тренерская карьера. В разные годы он руководил командами футбольных клубов — «Спартак», «Динамо», «Ротор», «Торпедо». С 2003 по 2005 возглавлял сборную России. Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году, в сборная в 2003-м вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.

Информации о дате прощания и причине смерти пока не сообщается.