ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области

Украинские националисты попытались напасть на село Новые Юрковичи в Брянской области. Регион подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом заявил местный губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня с пяти утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Telegram / avbogomaz

В том числе Богомаз сообщил, что в результате обстрела поврежден небольшой участок автодороги. Сейчас на месте происшествия ведут работу оперативные службы. Они устраняют последствия разрушений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Брянской области украинские беспилотники обстреляли пограничный пост и АЗС. В результате той атаки также никто не пострадал. Беспилотники только пробили остекление АЗС и внешнюю обшивку здания.