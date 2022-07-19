ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области
В результате атаки никто не пострадал, поврежден лишь небольшой участок автодороги.
Фото: Николай Тришин / ТАСС
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Украинские националисты попытались напасть на село Новые Юрковичи в Брянской области. Регион подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом заявил местный губернатор Александр Богомаз.
«Сегодня с пяти утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
В том числе Богомаз сообщил, что в результате обстрела поврежден небольшой участок автодороги. Сейчас на месте происшествия ведут работу оперативные службы. Они устраняют последствия разрушений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Брянской области украинские беспилотники обстреляли пограничный пост и АЗС. В результате той атаки также никто не пострадал. Беспилотники только пробили остекление АЗС и внешнюю обшивку здания.
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