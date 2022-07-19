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ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 33

В результате атаки никто не пострадал, поврежден лишь небольшой участок автодороги.

ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области

Фото: Николай Тришин / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Украинские националисты попытались напасть на село Новые Юрковичи в Брянской области. Регион подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом заявил местный губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня с пяти утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Telegram / avbogomaz

В том числе Богомаз сообщил, что в результате обстрела поврежден небольшой участок автодороги. Сейчас на месте происшествия ведут работу оперативные службы. Они устраняют последствия разрушений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Брянской области украинские беспилотники обстреляли пограничный пост и АЗС. В результате той атаки также никто не пострадал. Беспилотники только пробили остекление АЗС и внешнюю обшивку здания.

Тема:
Специальная военная операция России
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