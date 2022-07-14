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Украинские беспилотники обстреляли пограничный пост и АЗС в Брянской области

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 113

Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах погранпоста и АЗС украинскими БПЛА

Украинские беспилотники обстреляли пограничный пост и АЗС в Брянской области

Фото: www.globallookpress.com / Yulii Zozuliaukrinform

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Обстрелам подвергся погранпост в послеке Черноземный, уточнил глава Брянской области Александр Богомаз.

Украинские БПЛА дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. О произошедшем в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня в воздушное пространство нашего региона зашли украинские беспилотники. Днем дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный. Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района», — написал он, приложив к посту фото.

По словам Богомаза, в результате атаки никто не пострадал. Гражданские объекты, находившиеся поблизости, также остались целы. Беспилотники пробили остекление АЗС и внешнюю обшивку здания.

«Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», — подытожил губернатор Брянской области.

Украинская сторона уже не в первый раз атакует приграничный регион. ВСУ обстреляли населенный пункт Белая Березка 12 июля.

С 24 февраля на территории Украины ВС РФ ведут спецоперацию. Ее главными целями были названы возвращение мира в Донбасс, а также демилитаризация и денацификация Незалежной.

В отличие от ВСУ, российские военнослужащие точечно атакуют исключительно объекты боевой инфраструктуры, что неоднократно подчеркивалось Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские войска и подразделения ЛНР закрепились под Соледаром.

Украинские беспилотники обстреляли пограничный пост и АЗС в Брянской области

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Telegram / avbogomaz

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