От соблазнительной привычки придется отказаться во имя здоровья. Но возможен ли компромисс?

Лежать после сытной трапезы, по мнению некоторых людей, очень полезно. Этот ритуал якобы позволяет чувствовать себя хорошо. Однако с научной точки зрения это совершенно неправильный подход. Подробнее обо всем рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева.

«Когда человек сразу после приема еды решает прилечь или поспать, его пищеварительная система запускает процессы, негативно влияющие на жизнедеятельность организма», — поясняет гастроэнтеролог.

По словам врача, пище необходимо какое-то время для того чтобы полностью усвоиться. В этом процессе задействованы ферменты и желчь. Желудочный сок расщепляет еду на составные части.

«Если же прилечь сразу после обеда, то желудочный сок поступит в пищевод. Следствием этого станет жжение в груди, кислый привкус во рту или отрыжка. Рефлюкс раздражает дыхательные пути и приводит к кашлю (что может стать причиной возникновения астмы)», — предупреждает Слюняева.

Ко всему прочему, в желудке остаются непереваренные кусочки еды. Они способствуют развитию гниения и увеличению болезнетворных микроорганизмов.

Так, людям с диагнозами гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) или грыжа пищеводного отверстия диафрагмы не следует ложиться сразу после еды. Такая привычная может привести к появлению еще большего дискомфорта.

Если очень хочется расслабиться после еды, лучше посидеть 15-20 минут, затем лечь на диван так, чтобы тело было под углом 45 градусов. В этом случае пища уляжется в желудке и хорошо усвоится.

«Ужинать рекомендуется минимум за три часа до сна. Ни в коем случае не следует ложиться на живот или на правый бок из-за анатомической особенности желудка», — подытожила Слюняева в беседе с aif.ru.

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