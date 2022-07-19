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Лежала, еле двигалась: найдено фото тяжелобольной Писанки на больничной койке

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 6 488

Садальский показал фото тяжелобольной Писанки на больничной койке

Лежала, еле двигалась: найдено фото тяжелобольной Писанки на больничной койке

Фото: НТВ - ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Звезда «Сватов» до последнего не раскрывала подробности своей болезни. К сожалению, справиться с ней в одиночку она не смогла.

Народный блогер Станислав Садальский скорбит из-за смерти актрисы Русланы Писанки. В своем микроблоге публицист вспомнил о совместной работе с коллегой по цеху и отметил, что та никогда не распространялась о своих проблемах.

«Я знал, что в феврале она потеряла сознание на сцене во время спектакля. Упав, сломала ногу. Потом была сложная операция. Руся всем говорила: „просто неудачно в танце подвернула ступню“. Но думаю, это и было начало болезни. Или уже финальный аккорд…» — отметил Садальский.

В публикации на живом журнале блогер прикрепил совместные фото с артисткой. На двух из них запечатлена дружная команда актеров на общей съемочной площадке. Он, Писанка и другие коллеги по цеху поднимают ладони вверх. Другие две фотографии посвящены только артистке. На первом снимке красивая Руслана улыбается и смотрит в сторону, а на последнем — лежит на больничной койке.

sadalskij.livejournal.com

«Перелеты, гастроли, закулисная тусня… Смешная, добрая, красивая, с хорошим юмором. Без комплексов, как и многие толстушки. При мне пару раз очень сильно худела, держалась. Мне нравилась любой…» — вспомнил Станислав Садальский.

Публике артистка запомнилась благодаря роли в «сватах» и одной из передач на федеральном канале, где та работала телеведущей. Как говорится в украинских СМИ, актриса умерла на 57-году жизни из-за тяжелой болезни. Звезда до последнего скрывала свой диагноз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главной трагедии в жизни Писанки.

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