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В Кремле прокомментировали заявления Киева по Черноморскому флоту и Крыму

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Песков: заявления Минобороны Украины о ЧФ и Крыме подтверждают оправданность спецоперации

В Кремле прокомментировали заявления Киева по Черноморскому флоту и Крыму

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Пресс-секретарь президента объяснил, как избавить украинское руководство от притязаний на российскую территорию.

В Кремле отреагировали на заявление замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова о намерении «уничтожить» Черноморский флот с помощью западного оружия и «вернуть» Крым.

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

На днях советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинской армии нужны мобильные системы ПВО и бронетехника для перехода к контрнаступлению, напоминает RT. По словам Арестовича, ВС России все еще превосходят ВСУ по числу пехоты на бронетехнике и поддерживающей ее артиллерии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ попытались лишить Крым питьевой воды, нанеся удары по ГЭС в Новой Каховке.

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