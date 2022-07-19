В Кремле прокомментировали заявления Киева по Черноморскому флоту и Крыму

Пресс-секретарь президента объяснил, как избавить украинское руководство от притязаний на российскую территорию.

В Кремле отреагировали на заявление замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова о намерении «уничтожить» Черноморский флот с помощью западного оружия и «вернуть» Крым.

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

На днях советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинской армии нужны мобильные системы ПВО и бронетехника для перехода к контрнаступлению, напоминает RT. По словам Арестовича, ВС России все еще превосходят ВСУ по числу пехоты на бронетехнике и поддерживающей ее артиллерии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ попытались лишить Крым питьевой воды, нанеся удары по ГЭС в Новой Каховке.