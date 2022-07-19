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Захарова осудила предложение США оперировать детей для смены пола: «Либеральный фашизм!»

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 71

За якобы правильными ценностями Штатов кроются самые коварные цели. Но какие?

Захарова осудила предложение США оперировать детей для смены пола: «Либеральный фашизм!»

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила США в «либеральном фашизме» из-за предложений по поддержке детей-трансгендеров. Свое мнение российский дипломат изложила в Telegram-канале.

Она обратила внимание на заявления первого адмирала-трансгендера, помощника Министра здравоохранения США Рейчел Левин. Чиновница призвала расширить возможности по применению в отношении детей, считающих себя трансгендерами, блокаторов полового созревания и делать им операции согласно утвержденному полу.

«Это уже даже не евгеника. Это настоящий либеральный фашизм. Кто-то будет „утверждать“ ребенку пол, блокировать естественное половое созревание, а потом делать калечащую операцию», — ужаснулась Захарова.

Трансгендер Рейчел Левин получила звание адмирала Службы общественного здравоохранения США в 2021 году. Увидев ее фотографию, Захарова призвала россиян задуматься о своих моральных ценностях и сражаться за них.

Ранее 5-tv.ru писал о конфликте в США из-за абортов для беременных мужчин.

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