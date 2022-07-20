Британский наемник раскрыл шокирующую правду о поставках оружия на Украину

По словам Эслина, на Украине специально «теряют» американское оружие, которое отправляют проамериканским ячейкам.

США используют Украину, чтобы отправлять курдам необходимое оружие в Сирию. Такое заявление в беседе с RT сделал британский наемник Эдан Эслин, которого приговорили к смертной казни в ДНР.

Он рассказал, что на Украине специально «теряют» американское вооружение, которое потом отправляют курдам. Также наемник добавил, что к нему приходили неизвестные, которые расспрашивали о контактах в Сирии, потому что Эслин сам воевал на стороне курдов.

«Что касается оружия, то речь идет не о каком-то недавнем времени до начала операции, но где-то в прошлом году, когда мы вернулись после ротации, наш командир позвал меня в штаб батальона и сказал, что кое-кто хочет со мной поговорить. Человек этот не представился, просто поздоровался и сказал: «Я представляю определенную группу на Украине, уверен, вы о ней знаете. Вы представляете интерес, потому что бывали в Сирии. Можете рассказать немного о своем опыте и времени, которое там провели?», — поделился наемник.

Он добавил, что должил этому человеку, где он был в Сирии и чем занимался. После чего неизвестный поинтересовался, не остались ли у него контакты. Эслин ответил положительно и дал ему контакты. По его словам, потом он узнал у друга, о чем они хотели поговорить. Тот рассказал, что они хотели продавать оружие.

Наемник предположил, что таким образом США пытаются направлять вооружение в Сирию из-за проблем с Турцией и затруднений, создаваемых для НАТО. Он заявил, что может поверить в то, что они используют Украину, чтобы отправлять курдам в Сирии необходимое оружие.

Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. Позже, 9 июня, в Донецкорй народной республике вынесли смертный приговор британским подданым Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму. Их обвиняют в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Сейчас Эслин и Пиннер пытаются обжаловать приговор, подав кассационную жалобу в Верховный суд Донецкой народной республике.

Как ранее писал 5-tv.ru, Эден Эслин в заключении открыл талант к пению и исполнил гимн России.