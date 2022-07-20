🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков Зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 июля, убывающая Луна в Тельце дает много энергии для свершений, любая задача обречена на успех. Это хороший день, чтобы получить прибавку, повышение или найти новую работу.

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♈ Овен

Овен, вы ожидаете, что все остальные пойдут на компромисс. Но активно ли вы слушаете то, что говорят члены вашей команды? Оказываете ли вы им поддержку, в которой они нуждаются в данный момент? Вы должны отдать что-то, чтобы получить что-то.

Космический совет: начните прислушиваться к окружающим.

♉ Телец

Облака начинают рассеиваться, принося ясность. Начните идти по менее протоптанной тропе, даже если вы идете один. Вы на пути к началу глобальных перемен. Звезды намекают, что если вы почувствовали искру на романтическом фронте, лучше не ждать слишком долго.

Космический совет: обретите ясность.

♊ Близнецы

Вместо того, чтобы пытаться отомстить или оклеветать кого-либо, остыньте, умерьте пыл. В минуты тишины вы найдете ответы, которые ищете. Поначалу вы можете столкнуться с сопротивлением, но это нормально.

Космический совет: счастье любит тишину.

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♋ Рак

Звезды привлекают ваше внимание к семейным делам. Если было чувство беспокойства, поверьте, вы скоро найдете решение. Все, что вам нужно сделать, это терпеливо следовать своим ориентирам. Вас также призывают наблюдать за вашими физическими пространствами, квартирой, рабочим местом. Возможно, стоит сделать перестановку, чтобы лучше чувствовать энергию Вселенной.

Космический совет: займитесь семейными вопросами.

♌ Лев

Позвольте боли всплыть на поверхность, пройдите по стеклу. Для всего происходящего с вами есть причины. Если вы найдете баланс, то сможете пройти через бурю без последствий.

Космический совет: вас поглотит буря событий.

♍ Дева

Сегодня звезды просят вас понаблюдать за вашими межличностными отношениями. Наблюдать за тем, что приносит вам покой, а что вызывает беспокойство. Пришло время перенаправить свою энергию на развитие.

Космический совет: инвестируйте в отношения.

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♎ Весы

Вы взяли на себя обязательство измениться. Вы взяли на себя обязательство отпустить устаревшие шаблоны и токсичных любовников. Но помните, перед самым последним шагом у вас будет желание вернуть все обратно, боритесь с ним.

Космический совет: найдите лучшую версию себя.

♏ Скорпион

Но достаточно ли любви без обязательств в вашей жизни? Звезды призывают повести себя так, как никогда раньше. Сесть с пустотой внутри и слушать, что она говорит. Помнить, что вы сами себе проводник, наставник, учитель, любовник и лучший друг.

Космический совет: прислушайтесь к пустоте внутри.

♐ Стрелец

Найдите минутку, чтобы признать свое терпение и преданность делу. Будьте благодарны за все случаи, когда вы не сдавались, даже если у вас было искушение. Проделанный вами путь принесет дары, которые вы заслужили.

Космический совет: вы можете открыть путь к богатству.

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♑ Козерог

Козерог, вы обнаружите, что ваша способность ясно мыслить подвергается сомнению. Что вы хотите поступать правильно и для себя, и для других, но не знаете, как сориентироваться. Примите тот факт, что не всегда легко найти баланс. Любой из вариантов привет к разочарованию: не вас, так кого-то другого.

Космический совет: не приносите себя в жертву.

♒ Водолей

Эта глава вашей жизни посвящена противостоянию вашим страхам. О вложении своего времени и энергии в то, что вы когда-то считали невозможным. Вам придется меняться, становиться лучше и сильнее, дарить и помогать окружающим.

Космический совет: перестаньте быть эгоистом.

♊ Рыбы

Сегодня звезды предлагают вам идти по пути наименьшего сопротивления. Отпустить что-то, к чему вы привязаны, может быть легко. Или невыносимо больно.

Космический совет: определите то, чем можно пожертвовать.

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