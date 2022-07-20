София Ротару впервые за долгое время вышла на связь
Ротару опубликовала пост, в котором почтила память украинской актрисы.
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Певица София Ротару в конце февраля перестала выходить на связь, общаться с прессой и вести социальные сети. Ходят слухи, что ее на родной Украине возненавидели за то, что она не комментирует спецоперацию на Украине. Об этом тогда рассказывала ее экс-директор Ольга Коняхина, которая сейчас отбывает наказание за мошенничество.
19 июля, артистка впервые за последние пять месяцев сделала публикацию в социальных сетях. Ротару почтила память актрисы Русланы Писанки, которая скончалась после продолжительной болезни.
«Светлая память», — подписала снимок артистки Ротару.
София Ротару впервые за пять месяцев вышла на связь в соцсетях.
Руслана Писанка переехала из Украины в Германию минувшей весной. Несколько месяцев она боролась с тяжелым заболеванием. О ее смерти стало известно 19 июля. Артистке было 56 лет.
Некоторые коллеги погибшей связали гибель звезды сериала «Сваты» с экспериментами над фигурой — актриса в последнее время резко похудела, сбросив 40 килограммов. А Станислав Садальский напомнил, что незадолго до трагедии Писанка упала на сцене и сломала ногу.
Как ранее писал 5-tv.ru, музыкальный продюсер Леонид Дзюник рассказал, что Ротару будет воздерживаться от высказываний по поводу российской военной операции.
* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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