Потеряла сознание, сломала ногу: незадолго до смерти Писанка упала на сцене

Полученная травма могла спровоцировать начало тяжелой болезни, считает коллега и друг актрисы Станислав Садальский.

В феврале актриса Руслана Писанка, о смерти которой стало известно сегодня, упала на сцене и серьезно травмировалась. Об этом рассказал коллега покойной Станислав Садальский. Он считает, что именно тогда у актрисы началась болезнь, приведшая к смерти.

«Со всеми последними событиями не было возможности следить за жизнью многих друзей, но я знал, что в феврале она потеряла сознание на сцене во время спектакля. Упав, сломала ногу. Потом была сложная операция. Руся всем говорила: „просто неудачно в танце подвернула ступню“. Но думаю, это и было начало болезни. Или уже финальный аккорд…» — написал Садальский в своем блоге.

Актер дал понять, что очень хорошо знал Писанку, дружил с ней, она была его партнершей в антрепризе «Развод по-московски» и мюзикле «Три мушкетера».

«Перелеты, гастроли, закулисная тусня… Смешная, добрая, красивая, с хорошим юмором. Без комплексов, как и многие толстушки», — поделился Садальский.

Также он отметил, что на его памяти актриса пару раз очень сильно худела, и всякий раз держалась. В свою очередь журналист Лев Новоженов, хорошо знавший Писанку, предположил, что именно эксперименты с похудением могли стать причиной преждевременной смерти. По его словам, Писанка скинула 40 килограммов.

Руслана Писанка скончалась на 57-м году жизни в Германии после тяжелой болезни. Актриса известна широкой аудитории своими ролями в сериалах «Сваты», «Такси для Ангела», кинолентах «Несколько любовных историй», «Трамвай удачи», «Черная рада» и других.

Ранее 5-tv.ru показал фото тяжелобольной Писанки на больничной койке.