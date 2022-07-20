Анастасия Костенко рассказала о начале отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым

«Покорил»: Костенко рассказала о начале отношений с Тарасовым

Фото: Instagram* / tarasov23

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Звездная пара могла разойтись, но этого не произошло. Как им удалось преодолеть трудности?

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко счастливы в браке несмотря на серьезные испытания, которые им пришлось пережить. Недавно избранница футболиста рассказала, как начались их отношения. Об этом сообщил портал Вокруг.тв.

По ее словам, намерения Тарасова были очевидны изначально. Пара много беседовала о разных вещах, мнения по которым совпадали. Костенко призналась, что спортсмену удалось покорить ее своим отношением к семейной жизни. На встречи с будущей женой он брал свою 11-летнюю дочь Ангелину. Так, он смог подтвердить свою серьезность и убедиться в том, что Анастасия сможет наладить общение с ребенком.

«Самое важное на начальном этапе — чтобы все было прозрачно и чисто, без иллюзий и каких-то мутных ситуаций», — приводит ее слова «Вечерняя Москва».

Модели пришлось пережить травлю. Из-за этого она даже собиралась развестись со спортсменом, но тот смог ее удержать. В частности, над ней измывались фанаты Ольги Бузовой. Также она подозревалась в том, что родила в 15 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тарасов и Костенко обнажились на камеру.


* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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