Дмитрий Тарасов с женой Анастасия Костенко приняли участие в откровенной фотосессии

Тарасов и Костенко обнажились на камеру

Фото: Instagram* / kostenko.94

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Не исключено, что подобный перфоманс стал примирением в отношениях супругов.

Модель Анастасия Костенко поделилась со своими подписчиками пикантным видео с супругом футболистом Дмитрием Тарасовым: они вместе снялись в нижнем белье для рекламного проекта.

Девушка рассказала, что давно мечтала сделать подобную фотосессию со своим избранником. Однако после рождения третьего ребенка долго не могла привести свое тело в нужный для нее вид и вернуть былую форму.

В опубликованном в Instagram* видео пара страстно обнимается и позирует на камеру: у девушки из одежды только кружевное белье, а футболист демонстрирует обнаженный торс. Кажется, что если в семье и были какие-то недомолвки, то они уже в прошлом: на видео пара искренне целуется, заигрывает и перешептывается.

Жена спортсмена призвала своих подписчиц не забывать о том, что они, в первую очередь, женщины. По ее мнению, они никогда не должны забывать ставить себя на первое место, добиваться идеальной для себя формы, а также радоваться мелочам.

«Дорогая, в первую очередь, ты женщина! Только потом уже дочь, жена, мама… Разрешите себе быть женщиной, слабой в своей силе, прекрасной в красоте, ласковой, нежной и невероятно сексуальной в природной пошлости», — написала Костенко.

Возможно, фотосессия стала примирительной для отношений знаменитостей. Ведь совсем недавно плодились слухи о том, что Дмитрий Тарасов имеет роман на стороне. Речь шла о некой таинственной Марии.

Кроме того, футболист при любом удобном случае бежал из дома и проводил время в барах с друзьями. Об этом говорили фото случайных свидетелей, которые были опубликованы в социальных сетях. А его жена даже уезжала к родным без супруга.

Как ранее писал 5-tv.ru, Анастасия Костенко ответила, ревнует ли мужа-футболиста Дмитрия Тарасова к его бывшей супруге Ольге Бузовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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