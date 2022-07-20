Отдых с градусником в руке: тяжелая болезнь сорвала отпуск Кудрявцевой

В последние годы здоровье телеведущей регулярно подвергается серьезным испытаниям — то коронавирус и его последствия, то перелом крестца и инвалидное кресло.

Лера Кудрявцева пожаловалась подписчикам на испорченный отдых из-за COVID-19. Телеведущая повторно заразилась коронавирусом, из-за чего ее отпуск проходит теперь в номере отеля на карантине и с температурой.

«Прилететь в отпуск, заболеть и теперь сидеть, не выходя на улицу непонятно сколько с температурой. Умею, практикую», — цитирует расстроенную артистку сайт KP.RU.

В последние годы здоровье, к сожалению, регулярно подводит Кудрявцеву. Телеведущая впервые переболела COVID-19 в январе 2021 года. После она жаловалась на последствия вируса, поскольку «просто отлежаться» в ее случае не вышло.

Не успев толком оправиться от COVID-19, телеведущая заработала перелом крестца. В результате она оказалась в инвалидном кресле на время лечения.

Позже Кудрявцева призналась, что ко всему прочему она страдала от мигрени, панических атак и апатии. Из-за коронавируса у нее также ухудшилась память.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Кудрявцева опубликовала фото с заметно постаревшим Сергеем Селиным.