Выстрел в легкие: как Европа замерзнет без российского газа

Антироссийские санкции загоняют Европу все глубже и глубже в холодную пучину отчаяния.

«Зима близко», а в смысле подготовки системы ЖКХ и энергетики в Европе так и вовсе «на носу», потому развитые страны Евросоюза, еще вчера с высока смотревшие на всякие там развивающиеся, готовятся к худшему.

В Венгрии ввели режим ЧП в энергетике, в Германии строят общественные пункты обогрева для тех, кто не сможет оплачивать космические счета.

В Австрии канцлер и вовсе то ли пошутил, то ли констатировал: если так и дальше продолжится, то надо будет как-то согреваться подручными средствами. В каждой шутке лишь доля шутки. В этом убедился глава европейского бюро «Известий» Виталий Чащухин.

Без газа здесь пока и дня не могут прожить, попробуй все десять продержаться. Ежегодное и вполне обычное профилактическое обслуживание, в том числе этих береговых объектов на Северном море в Германии в нынешних условиях воспринимается как настоящий «газовый апокалипсис».

Пресса бьет тревогу, изображая теперь «Северный поток» не иначе, как завязанным в узел. Германия и Австрия экстренно подписывают соглашение о взаимопомощи. По всей Прибалтике делают шокирующий перерасчет, для эстонцев — аж в прямом эфире вечерних новостей.

Даже те, кто живет непосредственно вблизи приемного, но не принимающего пока терминала, начинают поддаваться панике.

И это еще хорошо, что из крыши каждого дома здесь тянется труба, а значит есть печь, припасены дрова. Хотя их тоже еще откуда-то завезти нужно. И точно не из Венгрии. Там вслед за Германией объявляется своя «газовая тревога».

План действий состоит из семи пунктов. Один из которых всерьез касается запрета вывоза из страны дров и других энергоносителей.

«Европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она сейчас всюду задыхается», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Австрийский канцлер опасается, что его страна вообще сопьется — очевидно, с горя, особенно, если взглянуть на цены в магазинах и инфляцию.

У немцев вскоре и без сильнодействующих веществ заметно потускнеет в глазах. И Бранденбургские ворота уж вряд ли подсветят цветами украинского флага.

Ради экономии по ночам в столице Германии хотят отключать все значимые объекты. В том числе ворота в центре Берлина. Темные времена наступают.

Электростанции в Германии и те работают на газу. А подземные хранилища из-зв дефицита поставок стремительно опустошаются — отбор газа уже в середине лета, больше чем закачка.

Uniper — гигант, основной импортер газа, от него зависит все энергоснабжение Германии. Обанкротится он, остановятся все остальные.

Отрасли, которые особенно зависят от газа — химическая промышленность в лице флагманского BASF; автопром, сельское хозяйство, знаменитая немецкая керамика — могут попросту не пережить. И не только зиму.

Польские власти вслед за остальными призывают жителей к экономии и цитата: «утеплять жилье перед холодами».

И все же премьер Моравецкий ищет хоть какую-то выгоду для страны, вынашивая план не уменьшить, как было обещано, а наоборот увеличить добычу угля.

Энергокомпании во Франции так и вовсе решили перейти на мазут, для этого в срочном порядке переоборудовали газовые котлы… Зеленый переход в Европе откатился на годы, а то и десятилетия назад.

В адрес России звучат все более гневные возгласы. Главный обозреватель особенно преуспевающего в этом немецкого таблоида Bild Йозеф Вагнер чувствует себя заложником Владимира Путина. И от этого ему «невыносимо».

Французский президент вот тоже не нашел ничего лучшего, чем в очередной раз сравнить газ с «оружием». А если так, то звучат и предложения сдаться.

Остается европейским странам пока полагаться на взаимовыручку друг друга, что тоже вряд ли. Немецкое деловое издание Handelsblatt предвидит: каждый здесь будет снова сам за себя, а лихорадочные попытки заключать соглашения о взаимовыручке в зимний период ни к чему, кроме глобального европейского похолодания в том числе и во взаимоотношениях, не приведут.