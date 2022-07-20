Второй раз под удар попал и Антоновский мост в Херсоне. ВСУ пытаются разрушить траспортную артерию региона.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Степанов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Украинские боевики снова подвергли массированному обстрелу Донецк и Горловку. Сообщается, что за несколько часов было выпущено более 20 снарядов. В результате атаки один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, получили осколочные ранения. Сообщается о значительных разрушениях в жилых районах.

И сегодня же украинские войска вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне. Боевики выпустили 12 ракет HIMARS, и большинство из них достигли цели. В итоге мост получил сильные повреждения.

Сейчас движение по мосту ограничено для большегрузного транспорта. Власти считают, если атаки боевиков продолжатся, мост может рухнуть, и рассматривают возможность организации понтонного сообщения через Днепр.

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
55.44
-1.12 56.45
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 20 июля

Последние новости

18:56
Лучшее для лучших: на автодроме «Игора Драйв» модернизировали трассу и создали амфитеатр
18:49
Вайкуле рассказала о спасателе, который преследует ее всю жизнь: «Мне повезло»
18:30
ФСБ задержала жителя Крыма за призывы к убийству людей по национальному признаку
18:17
Ефим Шифрин вынужденно покинул Россию ради Израиля
18:12
Бубонная чума: насколько опасна болезнь и каковы шансы выжить
17:58
Лавров объяснил, почему Украина не пойдет на переговоры с Россией

Сейчас читают

Завидный жених с яхтой: 42-летний холостяк-красавчик Марк Тишман готовится к свадьбе
Специалисты не справляются: сколько осталось страдающему букетом недугов Джо Байдену
Эксперт рассказал, почему снижение индекса Мосбиржи можно считать позитивным
Что будет с организмом, если летом отказаться от мяса

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год