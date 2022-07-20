Украинские боевики снова подвергли массированному обстрелу Донецк и Горловку. Сообщается, что за несколько часов было выпущено более 20 снарядов. В результате атаки один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, получили осколочные ранения. Сообщается о значительных разрушениях в жилых районах.

И сегодня же украинские войска вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне. Боевики выпустили 12 ракет HIMARS, и большинство из них достигли цели. В итоге мост получил сильные повреждения.

Сейчас движение по мосту ограничено для большегрузного транспорта. Власти считают, если атаки боевиков продолжатся, мост может рухнуть, и рассматривают возможность организации понтонного сообщения через Днепр.