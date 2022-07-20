Украинские дроны-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС

Радиационный фон Запорожской АЭС после атаки в норме, заявили в военно-гражданской администрации региона.

Три украинских беспилотника-камикадзе ударили по территории Запорожской АЭС. В результате атаки реакторная часть атомной электростанции не пострадала, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов ТАСС.

По предварительной информации, мощность боевых зарядов БПЛА ВСУ достигала килограммов в тротиловом эквиваленте. Также Рогов подчеркнул, что радиационный фон АЭС после нападения в норме.

На территории Украины с 24 февраля ВС РФ ведут спецоперацию. О необходимости активных действий в обращении к россиянам объявил президент Владимир Путин. Перед этим к Кремлю с просьбами о помощи в защите гражданского населения обратились главы Донецкой и Луганской народной республики в связи с возобновившимися обстрелами ВСУ и несоблюдением Киевом Минских соглашений.

Ранее 5-tv.ru писало о том, что украинские военные обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области.