Украинские дроны-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС
Три украинских дрона-камикадзе ударили по территории Запорожской АЭС
Фото: www.globallookpress.com / Yulii Zozuliaukrinform
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Радиационный фон Запорожской АЭС после атаки в норме, заявили в военно-гражданской администрации региона.
Три украинских беспилотника-камикадзе ударили по территории Запорожской АЭС. В результате атаки реакторная часть атомной электростанции не пострадала, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов ТАСС.
По предварительной информации, мощность боевых зарядов БПЛА ВСУ достигала килограммов в тротиловом эквиваленте. Также Рогов подчеркнул, что радиационный фон АЭС после нападения в норме.
На территории Украины с 24 февраля ВС РФ ведут спецоперацию. О необходимости активных действий в обращении к россиянам объявил президент Владимир Путин. Перед этим к Кремлю с просьбами о помощи в защите гражданского населения обратились главы Донецкой и Луганской народной республики в связи с возобновившимися обстрелами ВСУ и несоблюдением Киевом Минских соглашений.
Ранее 5-tv.ru писало о том, что украинские военные обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области.
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