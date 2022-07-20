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В «Ленкоме» прокомментировали госпитализацию Инны Чуриковой

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 1 915

В ряде СМИ появилась информация, что 78-летняя звезда находится в тяжелом состоянии в реанимации после падения.

В «Ленкоме» прокомментировали госпитализацию Инны Чуриковой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Информация об экстренной госпитализации народной артистки СССР Инны Чуриковой не соответствует действительности. Об этом заявил директор театра «Ленком» Марк Варшавер в интервью 5-tv.ru.

«С Инной Михайловной все в порядке, она не падала и ничего не ломала», — подчеркнул глава культурного учреждения.

Ранее в ряде СМИ появились данные о том, что 78-летняя актриса пожаловалась на резкую боль в грудной клетке после падения. Ей якобы диагностировали перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

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