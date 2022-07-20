Очень странные дела: в ночном небе над Австралией появился ярко-розовый «портал»

Напугавшее жителей Милдьюры свечение приписывали и инопланетянам, и открывшемуся в другой мир порталу, но его, как ни странно, объяснил директор компании по производству лекарственной марихуаны.

Яркий розовый свет озарил небо над австралийским городком Милдьюра прошлой ночью. Его также было видно из Мербейна, Кардросса и Курлонга. Мерцающая воронка, рассеявшая сумерки, немало напугала местных жителей, которые уже начали готовиться к прибытию инопланетян или второму пришествию.

Местный житель Джейк Мур, живущий недалеко от появившегося в небе «портала в другое измерение», посадил детей в машину и подъехал к нему поближе, чтобы сфотографировать. Он опубликовал несколько снимков, которые моментально разлетелись по сети.

Пока пользователи интернета комментировали живописное явление, журналисты выясняли его природу, и эксперт, внесший ясность в таинственную ситуацию, нашелся и успокоил население. Им стал директор компании по производству лекарственной марихуаны Cann Group Питер Крок. Продукция предприятия была одобрена к продаже в стране в этом месяце.

Но нет, ферма по выращиванию марихуаны не производит вредные выбросы в атмосферу. Как рассказал Питер Крок, все дело в специальных мощных розовых светодиодных лампах с длинными волнами, которые используются в новой зоне производства.

«Как вы, возможно, знаете, каннабис растет при длинном дне. Зона цветения — это 12 часов света и 12 часов темноты, что обычно происходит с семи утра до семи вечера. Поскольку новая зона будет введена в эксплуатацию в ближайшие день-два, мы включили свет. В семь часов вечера, когда мы усыпили растения, свет погас», — сообщил руководитель фабрики изданию ABC Mildura-Swan Hill, объясняя, что было источником розового свечения.

Представитель предприятия добавил, что обычно лампы не видны снаружи помещения, но в этот день не сработали затемняющие жалюзи.

Из соображений безопасности господин Крок не стал сообщать, где именно в Милдьюре расположена его ферма. Впрочем, такие объекты традиционно остаются засекреченными по понятным причинам. Правда в случае с Cann Group, похоже, розовые лампы значительно облегчили задачу энтузиастам. Ну хоть версии с НЛО и гостями из внеземных цивилизаций не подтвердились, и то хорошо.

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