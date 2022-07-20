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Дед Мороз из Великого Устюга встретился с детьми из Луганской Народной Республики

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 9

Больше всего детей интересовали отношения северного волшебника с Санта-Клаусом, его способы передвижения и любимые блюда.

Дед Мороз из Великого Устюга встретился с детьми из Луганской Народной Республики

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Khameliyanin

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Дед Мороз из Великого Устюга встретился с юными жителями города Алчевск Луганской Народной Республики. Для этого сказочный герой приехал в Вологду, преодолев почти 500 километров.

«Российский Дед Мороз из Великого Устюга прервал свой летний отдых и встретился с ребятами из Алчевска. Дедушка проделал долгий путь. 445 км отделяют Вологду от самого восточного города региона, где расположилась Вотчина Деда Мороза. Плюсовая температура и большое расстояние не помешали зимнему волшебнику подарить ребятам сказку», — рассказали в пресс-службе правительства Вологодской области.

Встреча детей и Деда Мороза началась с «шоу игрушек», после которого юные зрители смогли задать волшебнику все интересующие их вопросы. Особой популярностью пользовалась тема его взаимоотношений с Санта-Клаусом, а также детей заинтересовал способ передвижений дедушки.

Сказочный герой не только ответил на все вопросы юных жителей ЛНР, но и угостил их вологодским мороженным. Также он пожелал детям побольше улыбаться, быть здоровыми и набираться сил на новый учебный год.

Для 90 школьников из Алчевска от 12 до 17 лет в Вологде была организована профильная смену на базе центра выявления и поддержки одаренных детей «Импульс». Там они проведут две недели летних каникул с насыщенной программой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что детям Донбасса организовали красочное путешествие в Петербурге.

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