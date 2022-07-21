В Волгограде спасают людей с остановившегося колеса обозрения
Люди оказались в плену тесных кабинок на высоте 15 этажей.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Federico Gambarini; 5-tv.ru
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Кадры, которые зрителям со страхом высоты лучше не смотреть. В центральном парке Волгограда в эти минуты эвакуируют людей с 50-метрового колеса обозрения. Для наглядности: это как 15-этажный дом.
Остановилось оно еще около восьми вечера, его пытались запустить механически, то есть фактически вручную. Но в какой-то момент колесо начало крутиться слишком быстро.
В итоге к этому моменту спасателям удалось вызволить из кабинок несколько человек. Среди них, как сообщается, маленькие дети. Их осматривают медики скорой.
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