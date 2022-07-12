Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Развод и девичья фамилия? Жена Мартиросяна рассказала правду о расставании с ним

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 788

Жена Мартиросяна категорически пресекла слухи об их расставании

Развод и девичья фамилия? Жена Мартиросяна рассказала правду о расставании с ним

Фото: Instagram* / martirosian_official

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Шоумена уже долгое время подозревают в неверности Жанне Левиной.

Супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна рассказала о том, что думает о неверности своего мужа. У поклонников пары последнее время много вопросов к комику: почему его, к примеру, не видно рядом с Жанной Левиной, и что за красотка рядом с ним на очередном светском мероприятии.

Так, Мартиросяну приписывали роман с молодой актрисой Яной Кошкиной. Говорили, что ради нее он хочет оставить жену и купить новой пассии квартиру в Москве. Внести ясность в происходящее решила сама супруга комика, ответив особо любопытным в своем Instagram-аккаунте.

«Не знаю, Гарик, к сожалению, уже спит. Утром проснется, я у него спрошу и отпишусь вам!» — иронично заметила Жанна.

Кстати, жена Мартиросяна не уступает супругу в чувстве юмора. Видимо, много лет совместной жизни со звездным мужем не прошли даром. Женщина в любой момент может отпустить остроумную шутку, заткнув за пояс любого юмориста.

Впрочем, шутки второй половинки комика хоть и острые, но необидные. Это дает основание полагать подписчикам, что Жанна в хорошем настроении, и в отношениях с мужем у нее все в порядке. Кому, к примеру, захочется рассказывать в соцсетях анекдоты про измену, если из-за этого рушится жизнь с любимым. Даже здоровый юмор, скорее всего, не сподвиг бы жену Мартиросяна на такое в трудной ситуации.

Гарик Мартиросян и Жанна Левина женаты уже 25 лет. Пара познакомилась на фестивале КВН в 1997 году и с тех пор больше не расставалась. В семье двое детей — 18-летняя Жанна и 13-летний Даниэль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поступке российского блогера Онешко, который признался жене в измене через полтора месяца брака.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+22° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
58.85
-2.45 58.76
-3.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 13 июля

Последние новости

16:32
Украинские коллеги не верят в помощь Брежневой ВСУ: «Сиди в России и пой песенки»
16:26
«Ослепить и обездвижить»: эксперт о том, как прекратить обстрелы ВСУ из HIMARS
16:20
Губернев рассказал о попытках помириться с Бузовой: «Не получилось»
16:16
Взятых в ЛНР в плен белорусских наемников могут казнить
16:06
Ущерб по делу экс-замглавы МЧС Гуровича составляет более 320 миллионов рублей
15:52
Пельш об оскорбляющем россиян Галкине: «Не могу сказать, что общение изменилось»

Сейчас читают

Роза Сябитова сообщила о рождении внучки: «Спасибо любимым детям!»
Моральное и политическое смятение Запада стало тайным оружием Путина
Валдис Пельш рассказал о постыдном и травмирующем розыгрыше Чулпан Хаматовой
Трудности перевоза: Как не потерять деньги при покупке авто в Европе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год