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Директор ЦРУ Бернс сообщил об идеальном здоровье Владимира Путина

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Многие задавались вопросом о самочувствии главы РФ, теперь ответ, по всей видимости, найден.

Директор ЦРУ Бернс сообщил об идеальном здоровье Владимира Путина

Фото: Алексей Майшев / POOL / ТАСС

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У российского лидера Владимира Путина очень хорошее и крепкое здоровье. Об этом сообщил Директор ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии Аспенского форума. По его словам, здоровье президента России по-настоящему безупречное.

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — цитирует его РИА Новости.

При этом его американский коллега Джо Байден не может похвастаться такой же выносливостью. Сами американцы подшучивают над его странными попытками «поздороваться» с невидимкой, необычной походкой на тропе самолета и падением с велосипеда. Эксперты уверены, что за забавными курьезами Байдена скрываются серьезные проблемы со здоровьем.

Например, врач-невролог Ян Власов заявил о выраженных нарушениях головного мозга у президента США. Это демонстрируют его так называемые «автоматические» действия. То же приветствие с невидимкой вовсе не желание с кем-то поздороваться, а автоматизированный жест, который сработал у политика в силу каких-то обстоятельств.

Российский же президент никогда не становился объектом насмешек. Единственное веселье вокруг главы государства создается им самим. Например, россиянам понравилась шутка Путина над названием кафе созвучным с iPad. Однако население полюбило нашего лидера не только за отменное чувство юмора. Ранее 5-tv.ru писал, что уровень доверия граждан РФ к Владимиру Владимировичу превысил 81%.

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