Специалисты не справляются: сколько осталось страдающему букетом недугов Джо Байдену

Не секрет, что у американского лидера уже появились автоматические действия. Его попытки «поздороваться» с невидимкой — следствие серьезных проблем со здоровьем, отметил невролог.

Пока Джо Байден становится героем мемов про дружбу с человеком-невидимкой, падение с велосипеда и странную походку на трапе самолета, издание The American Thinker публикует материал с прогнозом близкой смерти главы США.

Для детального разбора происходящего сейчас с президентом СМИ пригласили занимающегося проблемами деменции практикующего врача Си Джей Бейкер. Выводы доктора весьма неутешительны как для Байдена, так и для граждан США — болезни главы государства прогрессируют, его когнитивные способности снижаются, и он рискует не пережить свой второй срок, если, конечно, пойдет на него.

Президентские «причуды»

Врач-невролог Ян Власов в беседе с 5-tv.ru подчеркнул, что для составления полноценной картины здоровья Джо Байдена необходимо собрать консилиум специалистов, хорошо знакомых с состоянием президента США. Ставить диагноз по «картинке» нельзя, однако некоторые проявления недугов главы государства можно заметить и невооруженным глазом.

«Уже для многих совершенно не секрет, что у него существуют определенного рода автоматические действия. Уже многократно обращали внимание на то, что он все время пытается здороваться с пустотой, — обратил внимание медик. — Это же не связано с тем, что он вдруг решил с кем-то поздороваться, это автоматическое действие. И подобного рода автоматизмы частенько проявляют себя у людей с выраженными сосудистыми нарушениями головного мозга».

Странные казусы с попытками «поздороваться» с воздухом по факту являются наглядной демонстрацией уровня деградации головного мозга, отметил Власов. Также врач призвал присмотреться к походке американского лидера.

«При том, что совершенно явно он пытается следить за своей походкой, он находится, безусловно, на целом букете различного рода лекарственных средств, но в то время, когда он занят разговором с кем-то из коллег, и, допустим, камера отходит немного подальше, видно, что все-таки шаг его укорочен, мимика у него не столь живая, как это было раньше, если смотреть его более ранние записи. Скорее всего у человека, возможно, амиостатический синдром», — предположил врач.

По мнению Власова, в случае Байдена стоит говорить не об одной деменции. Хотя именно ее последствия проявляются, когда президенту США приходится спонтанно отвечать на вопросы граждан — скачка идей, разорванность мышления.

«Понятно, что с ним работают специалисты, и есть полное ощущение, что, к сожалению, они не справляются», — подчеркнул невролог.

Он напомнил о пасхальном выступлении Байдена, когда человек в костюме зайца активно отвлекал главу государства, фактически не давая ему общаться вживую с людьми.

«Это как раз и является таким вот костылем, который не позволял бы ему сказать нечто лишнее, проявить себя негативно», — пояснил специалист.

Угроза стать овощем

Власов отметил, что неизвестно, какие именно препараты сглаживают состояние Байдена, и как их воздействие отражается на его здоровье. Однако наличие у главы США деменции уже ни у кого не оставляет никаких сомнений.

«Эта болезнь индивидуальна, она может по-разному совершенно себя проявить, то есть она может долго достаточно развиваться, годами, а может достаточно быстро себя проявить, и он сможет достаточно быстро уйти, что называется, в астрал, — считает невролог. — Я думаю, что этот срок, наверное, его доведут, но в следующий я не верю, что он сможет».

По словам врача, в случае если Байден все же каким-то образом пойдет на второй срок, его работа превратится в битву за здоровье, а не политические интересы государства.

«Речь идет о витальных состояниях. Продолжительность жизни в данном случае не имеет никакого отношения к его физическим возможностям как человека, который дышит, у которого бьется сердце», — отметил Власов.

Президент США может жить достаточно долго, однако его состояние уже близко к бессознательному. Формально и человек в коме считается живым, поскольку он дышит, организм продолжает функционировать.

«Пока сердце бьется, формально он жив. Но вот словосочетание „Я мыслю, значит, существую“ для него уже будет недоступно», — подытожил медик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полковник из США Макгрегор заявил о провале Байдена в битве с РФ за Украину.