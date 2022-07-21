Мать маленького ребенка даже не поняла, как все произошло. К счастью, еще большую трагедию удалось предотвратить.

В Тамбовской области новорожденного выкрали из коляски прямо на «зебре»

Фото: Depositphotos / Petunyia

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В Тамбовской области мужчина попытался украсть ребенка на пешеходном переходе. Как стало известно 5-tv.ru, женщина переходила проезжую часть, когда злоумышленник неожиданно схватил из коляски ее сына. Преступник побежал к одной из машин, запрыгнув на ее капот. Водители задержали гражданина, вызвав правоохранителей и медиков. В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего органы проводят проверку.

Как показывает практика, оказаться в подобной ситуации может каждый. Так, в январе текущего года в Новгородской области из частного дома исчезла полуторагодовалая девочка. Как выяснилось позже, ее мать была судима за кражу и неисполнение родительских обязанностей. Еще семерых детей у нее изъяли органы опеки. Кроме того, семья была на учете более десяти лет.

А в апреле о краже 12-летней дочери заявлял хоккеист Алексей Терещенко. На тот момент он разводился с женой. По его словам, ребенка посадили в автомобиль BMW и увезли в неизвестном направлении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно говорить с детьми о воровстве.

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