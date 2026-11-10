«Не надо врать»: Владимир Винокур раскрыл секрет дружбы с Львом Лещенко

Владимир Винокур раскрыл секрет дружбы со Львом Лещенко, которая длится 52 года

Народные артисты РСФСР Владимир Винокур и Лев Лещенко дружат 52 года. Они вместе выступают на концертах и не стесняются указывать друг другу на ошибки. Подробностями отношений с эстрадным певцом пародист поделился в интервью с журналистом издания WomanHit.

В чем секрет дружбы Владимира Винокура и Льва Лещенко?

Владимир Винокур уверен: один из главных секретов его дружбы с Львом Лещенко –правда. Несмотря на то, что у артистов разные профессии, они всегда готовы поддержать друг друга в трудной ситуации и дать совет. Более того, артисты не боятся прямо говорить приятелю, если тот ошибся.

Юморист сказал, что часто пародирует товарища, но Лещенко ни разу не затаил на него обиды. Эстрадный певец пропускает даже самые едкие шутки Винокура мимо ушей, не принимая их всерьез, а Владимир Натанович, в свою очередь, очень ценит такую редкую самоиронию.

«Скрепляет дружбу правда, не надо врать друг другу, надо говорить правду. Он мне говорит, когда я не прав, я говорю, когда он неправ», — сказал Винокур.

Также Владимир Натанович признался, что иногда Лещенко подсказывает ему какие-то сценические вопросы.

«Ведь мы учились у одного педагога по вокалу в ГИТИСе, Лев закончил раньше», — поделился народный артист РСФСР.

По словам Винокура, они с Лещенко часто участвуют в общих концертах, несмотря на это, за столько лет какой-то специальной традиции у них нет. После завершения мероприятия друзья разъезжаются по домам.

«С Львом Валериановичем у нас нет такой традиции после концерта пойти и напиться. Только праздники!» — резюмировал Винокур.

Артисты дружат семьями. Регулярно ходят к друг другу в гости.

Как познакомились Владимир Винокур и Лев Лещенко?

Знакомство Винокура и Лещенко произошло во время вступительных экзаменов. В то время Лев Валерьянович заканчивал пятый курс ГИТИСа, а Владимир Натанович, который только пришел из армии, отправился на консультацию в ГИТИС.

В тот день Лещенко вместе с другими старшекурсниками вышел во внутренний дворик института, где и решил подшутить над абитуриентами.

«Подходит ко мне парень, говорит: «Ты, солдат, поступать?». Я говорю: «Так точно». — «Я из приемной комиссии. Могу прослушать, консультацию тебе проведу», — вспоминал годы спустя Винокур.

Парень выглядел солидно, поэтому у юного пародиста не возникло ни капли сомнений в подвохе.

«Пою, рассказываю, как на экзамене. Этот парень говорит: «Старик, шансы есть. Завтра не опаздывай на экзамен. Я поддержу тебя. Буду в жюри, в приемной комиссии», — также говорил Винокур.

На следующий день Владимир Натанович явился на консультацию ровно к назначенному времени и столкнулся с возмущенным преподавателем. Юношу немедленно препроводили в кабинет декана и потребовали объяснений за прогул днем ранее. Стоило Винокуру начать говорить, что он был на месте и все прошло отлично, как дверь распахнулась, и на пороге показался Лев Лещенко.

«Меня из комиссии вашей слушали». Вдруг дверь открывается, заглядывает этот парень. Я говорю: «Вот он». Как заорет этот декан: «Ну-ка, Лещенко, закрой дверь с той стороны. Обнаглели выпускники», — делился Винокур.

Как Винокур подшутил над Лещенко во время гастролей?

Этот розыгрыш положил начало их долгой дружбе и взаимной привычке подшучивать друг над другом, которая длится уже более 50 лет.

Владимир Натанович одним из первых сделал пародию на Лещенко и высмеял специфическую манеру пения артиста. Но Лев Валерианович воспринял это спокойно. Шутят друг над другом народные артисты РСФСР не только на сцене, но и за ее пределами.

Однажды во время гастролей за границей Винокур придумал оригинальный розыгрыш.

«Взял, подложил ему два левых, а себе два правых. У него 44-й, у меня 42-й», — рассказывал Винокур.

Когда друзья летели в самолете, дело прияло неожиданный поворот. Лещенко стал делиться с приятелем «интересной историей». По его словам, придя в номер отел, он решил померить туфли и обнаружил брак — оба на левую ногу и разного размера.

«Вова, это счастье, что магазин напротив был открыт. Я пошел, обменял», — процитировал Винокур Лещенко на одном из своих выступлений.

Ранее Владимир Винокур поздравил свою супругу Тамару Первакову с 73-летием. Пара состоит в браке уже 52 года. Их знакомство состоялось в Театре оперетты: 20-летняя Тамара служила там балериной, а 25-летний Владимир проходил стажировку в Театре оперетты и учился в ГИТИСе. Изначально девушка не отвечала взаимностью на ухаживания будущего юмориста. Ситуация изменилась, когда Винокуру для работы понадобилась московская прописка — Тамара предложила ему заключить фиктивный брак ради регистрации. Предложение о формальном союзе переросло в крепкую семью.

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