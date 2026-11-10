Травила родных, а потом расчленили тела? Внучке экс-мэра продлили арест

Внучке экс-мэра Самары Тархова продлили арест по делу об убийстве деда и бабушки

Самарский областной суд продлил меру пресечения внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерине, которую обвиняют в убийстве деда и бабушки. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Екатерина Тархова останется под стражей до 12 февраля 2027 года. Аналогичное решение принято и в отношении Таисии Киселевой. Ей заочно предъявили обвинение в пособничестве в убийстве Тарховых.

Ранее мать обвиняемой Людмила Тархова воссоздала картину убийства со слов своей дочери. Девушка долгое время травила деда и бабушку жидкостью, которую ей привезла из Грузии Киселева. Когда яд не сработал, то обвиняемая стала использовать наркотические капсулы.

Прежде внучка погибших, назвала предполагаемые даты их смерти. По ее словам, смерть экс-мэра наступила в предновогодний вечер — 31 декабря 2024 года. Жена Тархова Наталья скончалась в ночь на 3 января 2025 года.

О гибели бывшего главы Самары Виктора Тархова и его жены стало известно в феврале 2025 года. По версии следствия, Екатерина вместе с предполагаемыми сообщниками причастна к убийству родственников. После их смерти тела, как полагают правоохранители, подверглись расчленению, а останки были вывезены из квартиры. По словам Екатерины, в надругательстве над телами деда и бабушки она не участвовала.

Задержать пособников Тарховой по горячим следам не удалось. Они объявлены в международный розыск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.