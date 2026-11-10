ЕС впервые решил разместить военную миссию на Украине

|
Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 66 0

Евросоюз впервые объявил о намерении официально обеспечить свое военное присутствие, размеры которого не уточняются.

ЕС разместит военную миссию на Украине: что известно

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Совет Евросоюза впервые официально объявил о намерении обеспечить присутствие своей военной миссии непосредственно на Украине. Речь идет о представителях EUMAM — структуры, которая занимается обучением украинских военнослужащих. При этом численность персонала, его статус и место размещения пока не раскрываются.

О новом решении говорится в заявлении Совета ЕС. Необходимость такого шага объяснили стремлением наладить прямое взаимодействие с украинским военным командованием и странами-партнерами.

«Совет также принял решение обеспечить присутствие миссии на Украине», — говорится в документе.

Решение стало результатом стратегического пересмотра деятельности EUMAM. Миссию создали в октябре 2022 года, и до сих пор Брюссель настаивал на том, что все мероприятия по подготовке ВСУ проводятся исключительно на территории европейских государств.

По данным Совета ЕС, за время работы программы обучение прошли более 100 тысяч украинских военнослужащих. При этом сотрудничество с США, Великобританией, Канадой, Норвегией, НАТО и так называемой «коалицией желающих» — продолжится.

Кроме того, Совет ЕС продлил мандат миссии еще на два года — до 15 ноября 2028 года. На ее деятельность в этот период выделят 300 миллионов евро. Одновременно Брюссель расширил полномочия структуры.

Конкретные сроки появления представителей миссии на Украине и формат их работы пока не определены.

Москва неоднократно выступала против размещения западных военных на украинской территории. В феврале 2026 года МИД России предупреждал, что появление там иностранных военных подразделений, объектов и инфраструктуры будет рассматриваться как вмешательство, создающее угрозу безопасности страны. В российском внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что такие контингенты станут законными целями для Вооруженных сил РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
82.75
0.61 92.39
0.20
Страсти вместо покоя: годом какого животного по восточному календарю буде...

Последние новости

14:16
После скорой и капельницы: Киркоров отказался отменять второй концерт в Тюмени
14:08
Юрия Каюрова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
14:08
«Он в Москве, на смене»: директор Сапрыкина опровергла слухи о его задержании
13:44
Травила родных, а потом расчленили тела? Внучке экс-мэра продлили арест
13:36
«Если Родина прикажет»: Газманов отказался от сальто и раскрыл секрет счастья
13:27
«Бог даст»: Лепс отказался покупать детям жилье в Европе и задумался о пенсии

Сейчас читают

Малахов показал последние секунды жизни Сергея Соседова в отеле
Ирина Алферова неприлично высоко подняла платье и засветила лишнее — фото
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 10 ноября: текстовая трансляция
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео