ЕС впервые решил разместить военную миссию на Украине

Совет Евросоюза впервые официально объявил о намерении обеспечить присутствие своей военной миссии непосредственно на Украине. Речь идет о представителях EUMAM — структуры, которая занимается обучением украинских военнослужащих. При этом численность персонала, его статус и место размещения пока не раскрываются.

О новом решении говорится в заявлении Совета ЕС. Необходимость такого шага объяснили стремлением наладить прямое взаимодействие с украинским военным командованием и странами-партнерами.

«Совет также принял решение обеспечить присутствие миссии на Украине», — говорится в документе.

Решение стало результатом стратегического пересмотра деятельности EUMAM. Миссию создали в октябре 2022 года, и до сих пор Брюссель настаивал на том, что все мероприятия по подготовке ВСУ проводятся исключительно на территории европейских государств.

По данным Совета ЕС, за время работы программы обучение прошли более 100 тысяч украинских военнослужащих. При этом сотрудничество с США, Великобританией, Канадой, Норвегией, НАТО и так называемой «коалицией желающих» — продолжится.

Кроме того, Совет ЕС продлил мандат миссии еще на два года — до 15 ноября 2028 года. На ее деятельность в этот период выделят 300 миллионов евро. Одновременно Брюссель расширил полномочия структуры.

Конкретные сроки появления представителей миссии на Украине и формат их работы пока не определены.

Москва неоднократно выступала против размещения западных военных на украинской территории. В феврале 2026 года МИД России предупреждал, что появление там иностранных военных подразделений, объектов и инфраструктуры будет рассматриваться как вмешательство, создающее угрозу безопасности страны. В российском внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что такие контингенты станут законными целями для Вооруженных сил РФ.

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