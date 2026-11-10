«Бог даст»: Лепс отказался покупать детям жилье в Европе и задумался о пенсии

Григорий Лепс заявил о намерении уйти со сцены через десять лет

Народный артист России Григорий Лепс уже прикидывает, сколько еще будет работать, прежде чем оставит сцену. Пока младшие дети учатся в Европе, певцу приходится думать не только о собственных планах, но и о том, как обеспечить им образование. Правда, покупать наследникам квартиры за границей он не собирается. Лепс надеется, что после учебы они вернутся в Россию, а сам он наконец сможет отдохнуть и заняться рыбалкой. Об этом рассказали в 7Дней.ru.

Квартиры в Европе детям не светят

На премии Crocus Fitness Awards 2026 Григорий Лепс рассказал, как сейчас живут его четверо детей. Старшая дочь певца, 41-летняя Инга, училась в Лондоне и США, а затем вернулась в Россию. Ее 24-летняя сестра Ева окончила МГИМО. Сейчас обе живут и работают в России.

А вот младшие пока продолжают учебу в Европе. 19-летняя Николь уже стала студенткой, а 16-летний Иван заканчивает школу.

За границу дети переехали вместе с матерью после развода родителей. С Анной Шаплыковой певец прожил около двадцати лет — в 2021 году стало известно о расставании.

Роскошной жизнью дети не живут. Они поселились в общежитиях при учебных заведениях. У каждого отдельная комната и даже небольшая кухня. Лепс считает, что для учебы этого вполне достаточно. Он оплачивает образование детей и просит их не тратить деньги впустую.

«Две дочери старшие, они в России давным-давно, трудятся. А младшие пока учатся, у них еще впереди лет пять-семь. У сына, наверное, побольше — лет десять, когда он закончит университет. Если он туда поступит, конечно. Я прошу их только, чтобы не тратили впустую мои деньги и учились хорошо, пока выполняют», — объяснил артист.

Покупать детям недвижимость в Европе Лепс не намерен, даже если они попросят. В России у наследников уже есть жилье, поэтому обзаводиться еще и квартирами за границей певец не видит смысла.

Десять лет на работу, потом пенсия

Народный артист России понимает, что младшим детям пока трудно полностью рассчитывать на себя. Их учеба продолжится не один год, а значит, отцу придется и дальше работать, чтобы оплачивать образование и помогать семье.

«Вряд ли у них получится самим чего-то добиться. Придется все равно впрягаться в эту историю: надо работать, тратить, платить и так далее. Но до определенного, конечно, уровня. Как раз, я думаю, к тому времени уйду на пенсию, лет через десять, Бог даст», — добавил артист.

При этом уходить со сцены с ощущением, что без него эстрада опустеет, Лепс не планирует. Он уверен, что за следующие десять лет появится достаточно молодых исполнителей, которые смогут занять его место.

«Существует целый ряд молодых, способных, мотивированных артистов», — заявил певец, отвечая на вопрос о том, продолжит ли выступать после пенсии.

Сам Лепс хочет спокойно отдыхать и «ловить рыбу». И, судя по его последним рассказам, желание проводить больше времени вдали от сцены появилось не на пустом месте.

Вместо вечеринок теперь фильмы и тишина

После отказа от алкоголя певец все чаще выбирает домашний отдых. Вечера, которые раньше могли проходить в шумных компаниях, теперь он проводит перед телевизором. Об этом Лепс рассказал NEWS.ru на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии.

«Сижу себе, помалкиваю. Киношки всякие смотрю. „Есть ли жизнь на Марсе“. Нету», — с привычной иронией поделился артист.

Лепс также признался, что довольно часто чувствует усталость. Подробно рассказывать о своем распорядке дня он не стал, но дал понять, что теперь предпочитает восстанавливать силы дома. Отказ от спиртного, по его словам, помог сосредоточиться на творчестве и физической форме.

Насколько напряженным бывал рабочий график певца, хорошо показывают его воспоминания о прежних выступлениях в Сочи. В личном блоге Лепс рассказывал, что однажды заработал там самые легкие деньги в своей жизни. Причем для этого ему даже не пришлось выходить на сцену с песней.

«Самые легкие деньги в своей жизни я заработал еще в Сочи. Компания пришла в ресторан и заплатила, чтобы я не пел, не мешал им разговаривать», — вспомнил артист.

Но бывали в курортном городе и совсем другие вечера. Однажды Лепс провел на сцене восемь с половиной часов. Он начал выступать в восемь вечера и закончил только в половине пятого утра.

«С восьми вечера до полпятого утра был на сцене, пел. Тоже еще в Сочи», — рассказал певец.

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