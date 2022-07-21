Звезда сериала «Зачарованные» Ребекка Болдинг умерла в США
Актриса Ребека Болдинг умерла в 73 года в США
Фото: Кадр из сериала «Зачарованные» (2002г.)
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Знаменитая актриса скончалась в результате продолжительной болезни.
Американская актриса Ребекка Болдинг умерла после продолжительной борьбы с раком яичников. Ей было 73 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Она скончалась в своем доме в США, у нее осталось двое детей и внуки.
Актриса сыграла в 22 эпизодах за последние пять сезонов проекта «Зачарованные». В сериале она исполняла роль главного редактора издания The Bay Mirror Элис Ротман. К слову, муж актрисы Джеймс Л. Конвей был продюсером этого проекта.
До того как Болдинг попала в Голливуд, она училась в Канзасском университете, где изучала актерское мастерство, а также играла в местном театре Чикаго.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что картина режиссера Шан Хейдер «CODA: ребенок глухих родителей» (Оригинальное название CODA, 2020 год, — Прим.ред.) получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Награды были объявлены накануне в ходе 94-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
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