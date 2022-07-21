Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Звезда сериала «Зачарованные» Ребекка Болдинг умерла в США

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 195

Актриса Ребека Болдинг умерла в 73 года в США

Звезда сериала «Зачарованные» Ребекка Болдинг умерла в США

Фото: Кадр из сериала «Зачарованные» (2002г.)

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Знаменитая актриса скончалась в результате продолжительной болезни.

Американская актриса Ребекка Болдинг умерла после продолжительной борьбы с раком яичников. Ей было 73 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Она скончалась в своем доме в США, у нее осталось двое детей и внуки.

Актриса сыграла в 22 эпизодах за последние пять сезонов проекта «Зачарованные». В сериале она исполняла роль главного редактора издания The Bay Mirror Элис Ротман. К слову, муж актрисы Джеймс Л. Конвей был продюсером этого проекта.

До того как Болдинг попала в Голливуд, она училась в Канзасском университете, где изучала актерское мастерство, а также играла в местном театре Чикаго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что картина режиссера Шан Хейдер «CODA: ребенок глухих родителей» (Оригинальное название CODA, 2020 год, — Прим.ред.) получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Награды были объявлены накануне в ходе 94-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
54.85
-0.59 55.83
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 21 июля

Последние новости

14:44
ВС России уничтожили штаб-квартиру СБУ и пункты размещения наемников
14:41
Мобилизованные украинцы отказываются ехать в Донбасс
14:27
Стали известны подробности госпитализации звезды фильма «Усатый нянь»
14:22
Стас Намин показал новый состав рок-группы «Парк Горького»
14:18
Песков прокомментировал состояние здоровья Путина
14:04
Играли в «дочки-матери»: 11-летний москвич изнасиловал отстающего в развитии ребенка

Сейчас читают

Диетолог Арзамасцев: чай ведет к бессоннице и болезням сердца
Стас Намин объявит новый состав группы «Парк Горького» — прямая трансляция
Раскрыта тайная связь покойной актрисы Писанки с Зеленским
Диетолог назвала продукты, провоцирующие развитие рака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год