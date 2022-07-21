Заморского понемножку: Мантуров допустил частичную отмену параллельного импорта

Механизм, позволяющий поставлять импортные товары в обход санкций, является лишь временной мерой.

Власти РФ готовятся в скором времени отменить механизм параллельного импорта по некоторым группам товаров. Об этом предупредил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Удмуртию.

По словам министра, сейчас параллельный импорт призван сбалансировать рынок после значительных потрясений на фоне санкционной кампании Запада.

«Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — сказал министр.

Механизм параллельного импорта введен в России до конца 2022 года. Всего в списке 56 категорий и около 200 наименований: одежда и обувь всех брендов; автомобили, шины, двигатели и их запчасти, смартфоны и бытовая техника, игровые приставки, а также оборудование для разных отраслей — добычи полезных ископаемых, электроэнергетики, и сельского хозяйства.

Ранее 5-tv.ru писал о плюсах и минусах параллельного импорта для экономики России.