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Заморского понемножку: Мантуров допустил частичную отмену параллельного импорта

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 30

Глава Минпромторга РФ Мантуров допустил частичную отмену параллельного импорта

Заморского понемножку: Мантуров допустил частичную отмену параллельного импорта

Фото: Виталий Невар / ТАСС

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Механизм, позволяющий поставлять импортные товары в обход санкций, является лишь временной мерой.

Власти РФ готовятся в скором времени отменить механизм параллельного импорта по некоторым группам товаров. Об этом предупредил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Удмуртию.

По словам министра, сейчас параллельный импорт призван сбалансировать рынок после значительных потрясений на фоне санкционной кампании Запада.

«Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — сказал министр.

Механизм параллельного импорта введен в России до конца 2022 года. Всего в списке 56 категорий и около 200 наименований: одежда и обувь всех брендов; автомобили, шины, двигатели и их запчасти, смартфоны и бытовая техника, игровые приставки, а также оборудование для разных отраслей — добычи полезных ископаемых, электроэнергетики, и сельского хозяйства.

Ранее 5-tv.ru писал о плюсах и минусах параллельного импорта для экономики России.

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