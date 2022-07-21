Союз потребителей России потребовал от западных автомобильных концернов вернуть клиентам деньги. А точнее, выкупить неисправные машины по рыночной цене. Таким образом защитники прав покупателей пытаются решить проблему гарантийного ремонта иномарок, который сейчас практически невозможен из-за отсутствия запчастей. Письмо с требованием уже отправили в Ассоциацию европейского бизнеса. Дмитрий Будков разбирался в проблеме.

В одном из центров импортного автодилера Петербурга Peugeot разыгрываем легенду — автомобиль на гарантии, рассыпалась коробка

«Вот это я сейчас сказать не могу. Сейчас по поставке ситуация зачастую непонятная».

Аналогичный ответ получаем по другому автомобилю в дилерском центре Škoda.

«Одна накладочка или подшипник только на этот кодиак, только в этой комплектации больше нигде. Тут могут быть проблемы, тут могут быть вопросы».

Менеджер салона немецкого автобренда Audi, утверждает, нужные комплектующие напрямую из Германии точно не привезут

«На много машин там не могли привезти запчасти, взяли сторонних поставщиков, которые привезли. Оригинальная запчасть, просто привезенная серыми путями».

Renault, Mercedes-Benz, Volkswagen — тройка главных автодилеров-отказников выполнения гарантийного ремонта в России. Они возглавили антирейтинг зарубежных производителей машин.

Большинство известных в мире автоконцернов больше не отгружают запчасти в Россию. В одних салонах импортных автодилеров советуют запастись терпением и ждать поставки, например новой автоматической коробки передач два-три месяца, в других даже этого не гарантируют. И говорят открыто — не стоит надеяться, что сломанную оригинальную запчасть заменят по гарантии.

Дефицит комплектующих ощутили автовладельцы по всей стране.

«Фура ехала перед до мной взорвалась покрышка», — рассказывает водитель.

Часть покрышки отлетела в лобовое стекло. От удара осталась трещина. По КАСКО Алексей обратился к автодилеру, который пообещал привезти запчасть в течение 60 дней.

«Компания предложила, что если я сам найду на Западе деталь и людей, которые мне все доставят, они готовы мне по чеку произвести оплату деньгами. Раньше это стекло стоило около 100 тысяч. Сейчас страховая мне сказала что его оценили в 200 тысяч. Это про рост цен», — говорит владелец автомобиля Алексей Федотов.

Проблема гарантийного ремонта отразилась даже на некоторых китайских марках. Не успел Иван наездить и сорока тысяч километр как двигатель внедорожника сгорел. Под капотом машины из Поднебесной, комплектующие из Европы. В ремонте дилер отказал.

«Машина стоит до сих пор здесь. Если идти у дилера на пути, то я сейчас должен забрать машину и заплатить все работы, которые проводил дилер», — говорит автовладелец Иван Быков.

В Союзе потребителей России попытались вступить в переговоры с автоконцернами, чтобы решить проблему поставок оригинальных запчастей и гарантийного ремонта. Но понимания не нашли. В итоге предложили ответные меры: чтобы производители импортных авто — выкупали сломанные машины обратно, а автовладельцам выплачивали компенсацию.

«Мы говорим не о стоимости его с учетом износа, то есть двух, трехгодичных, пятигодичных автомобилях, а исходим из нового автомобиля и цены рыночной на новый автомобиль, потому что закон о защите прав потребителя у нас именно это и предусматривает», — поясняет сопредседатель по цифровой сфере и международным связям Союза потребителей России Алексей Койтов.

И если машина стоила миллион, а сейчас миллион двести тысяч, автовладельцу должны вернуть сумму актуальную на сегодня. Вот только компенсации этой все равно может не хватить на покупку.

«Нужно понимать, что потребителю сейчас не нужна оплаченная сумма, потому что огромный дефицит предложений на рынке. Он не сможет купить себе такой же автомобиль. Либо ему не хватит денег, потому что он подорожал, либо такой же марки нет или модели, либо комплектации нет. Деньги — это последнее, что нужно сейчас гражданам», — считает зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Автоюристов такая инициатива смутила. Говорят, ничего нового в союзе потребителей не предложили.

«Это какое-то масло масляное получается. В законе у нас о защите прав потребителей прямо прописано, что всегда возвращается стоимость новая по рынку автомобиля. Поэтом не совсем понятно, зачем дублировать то, что уже есть», — говорит автоюрист Станислав Сазонов.

Пока на автомобильном рынке не спешат соблюдать установленные порядки, Чтобы решить вопрос поставки импортных запчастей, в России легализовали параллельный импорт и сейчас ведутся переговоры о расширении списка комплектующих для ввоза в страну. Но на это потребуется время и автовладельцы переживают, как бы очередная инициатива не отбила у официальных дилеров интерес заниматься поставками через дружественные страны.