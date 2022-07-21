Хозяева обезьяны, напавшей на ребенка, устроили на территории дома в Подмосковье зоопарк

На территории частного дома обнаружились вольеры для экзотических животных, охраняемые сторожевыми собаками.

У хозяев обезьяны, которая едва не растерзала двухлетнюю девочку в подмосковной деревне Терпигорьево, на территории частного дома оказался целый зоопарк. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Виталий Молев, побывавший на месте происшествия.

На участке возле дома журналист обнаружил вольеры, в которых, судя по всему, обитают животные. Однако сейчас в них находятся только сторожевые псы. Похоже, что экзотических обитателей частного зоопарка хозяева из-за разразившегося скандала загнали в помещения.

По факту нападения обезьяны на ребенка возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура.

«Дознавателем отдела дознания МУ МВД России „Мытищинское“ по факту нападения обезьяны на девочку 2020 года рождения и причинения ей телесных повреждений возбужденно уголовное дело по статье 118 Уголовного кодекса РФ», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее стало известно, что в деревне Терпигорьево Мытищинского района Подмосковья обезьяна напала на двухлетнюю девочку и нанесла ей серьезные раны. Пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали с большой кровопотерей.

Со слов местных жителей, агрессивное животное содержится в частном зоопарке проживающего в том же поселке адвоката. Прежде чем напасть на ребенка, обезьяна атаковало женщину, которая, к счастью, избежала травм.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео нападения агрессивной обезьяны на двухлетнюю девочку.