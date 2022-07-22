Самые главные соревнования страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам — большой праздник и для взрослых, и для детей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Graham Holt;5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

На автодроме «Игора Драйв» под Петербургом сегодня стартует этап главных соревнований нашей страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Сюда приехали самые сильные спортсмены причем не только профессионалы, но и любители. Основной день соревнований пройдет в воскресенье. И он станет главным для болельщиков.

Все желающие, в том числе и дети смогут зайти в боксы команд, посмотреть, как гонщики готовятся к выступлениям. Это и отличает «Моторинг» от других соревнований — он уже давно превратился в большой семейный праздник. 

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
56.48
1.63 57.11
1.28
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 22 июля

Последние новости

12:00
Тарасов готов подать в суд на блогершу, обвинившую его в изменах Костенко
11:44
В правительстве России расширили перечень недружественных стран
11:37
Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
11:30
Ученые обнаружили предвестников Всемирного потопа: огромное жерло
11:26
«В мусорку»: Басков посоветовал Хаматовой отречься от российского кино
11:23
Урожай не пропадет: более 80 единиц сельхозтехники передадут Херсонщине и Запорожью из Крыма

Сейчас читают

Диетолог Арзамасцев: чай ведет к бессоннице и болезням сердца
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 июля
Россияне потребовали у предателя Галкина вернуть народное достояние: Вы же обещали!
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год