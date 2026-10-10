Пассажирский самолет, подавший сигнал бедствия у Чили, успешно сел

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 18 0

Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Антофагасты.

Что стало с самолетом подавшим сигнал бедствия у Чили

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Пассажирский самолет Airbus, подавший сигнал бедствия у берегов Чили, успешно сел. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Лайнер направлялся в Перу. Он покинул аэропорт Сантьяго в 22:11 (4:11 по московскому времени. — Прим. ред.). По пути экипаж подал кратковременный сигнал о чрезвычайной ситуации, затем — код Squawk 7700, сообщающий о возникновении нештатной ситуации.

Сигнал бедствия был подан у берегов Чили. После чего воздушное судно сменило курс и направилось в ближайший аэропорт.

Борт успешно приземлился в аэропорту Антофагасты. О том, почему экипаж подал аварийный сигнал, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет авиакомпании Lufthansa, следовавший в Лиссабон, экстренно сел в аэропорту Франции из-за загоревшегося пауэрбанка. Возгорание произошло в районе одного из пассажирских кресел. Экипаж быстро справился с огнем и поместил сгоревшее устройство в специальную противопожарную сумку, предназначенную как раз для таких случаев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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