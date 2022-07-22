Украинский музыкант Бардаш высмеял Зеленского в новой песне

Украинский музыкант Юрий Бардаш выпустил новый трек, в котором раскритиковал президента Незалежной Владимира Зеленского. Песня стала неким ответом на ультиматум осудить действия российских властей или же завершить карьеру на родине. Продюсер групп Quest Pistols и «Грибы» в ответ выступил с требованием прекратить убийства мирного населения на юго-востоке страны. Кроме того, он добавил, что жители Донбасса не покорятся никакой силе.

Сейчас Бардаш находится в Москве и нисколько не жалеет, что перебрался. Правда, перед тем как попасть в Россию, ему пришлось некоторое время отсиживаться в Грузии, передает RT.

«Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после вброд перешел границу Грузии и Абхазии — опыт незабываемый», — поделился воспоминаниями шоумен.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские «Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость в ходе СВО на Украине.