Российские «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в ходе СВО на Украине
Боевые машины позволяют российским бойцам молниеносно атаковать врага в широком диапазоне, при этом обеспечивая высокую защищенность.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» продемонстрировали высокую боевую устойчивость в ходе спецоперации РФ на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Орудие активно применяется российскими войсками как в городских условиях, так и полевых.
«Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, БМПТ отличаются высокой защищенностью, которой не обладают основные танки в арсенале РФ. Другой отличительной чертой боевой машины является наличие многоканального комплекса вооружения, позволяющего вести огонь по четырем-пяти целям. Преимуществом также является более широкий, чем у большинства танков, обзор БМПТ, что позволяет экипажу лучше ориентироваться в обстановке на поле боя. Кроме того, «Терминатор» может похвастаться высокой скоростью наведения вооружения.
«Все это повышает эффективность танковых подразделений, особенно при действиях в городе, где пехота противника с противотанковыми средствами может вести огонь с неожиданных ракурсов, в том числе сверху. БМПТ успевает реагировать на эти угрозы и подавлять их, в том числе за счет огня 30-миллиметровых пушек, которые достают противника через стены домов», — добавил источник.
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