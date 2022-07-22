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Российские «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в ходе СВО на Украине

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 12

Боевые машины позволяют российским бойцам молниеносно атаковать врага в широком диапазоне, при этом обеспечивая высокую защищенность.

Российские «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в ходе СВО на Украине

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» продемонстрировали высокую боевую устойчивость в ходе спецоперации РФ на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Орудие активно применяется российскими войсками как в городских условиях, так и полевых.

«Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, БМПТ отличаются высокой защищенностью, которой не обладают основные танки в арсенале РФ. Другой отличительной чертой боевой машины является наличие многоканального комплекса вооружения, позволяющего вести огонь по четырем-пяти целям. Преимуществом также является более широкий, чем у большинства танков, обзор БМПТ, что позволяет экипажу лучше ориентироваться в обстановке на поле боя. Кроме того, «Терминатор» может похвастаться высокой скоростью наведения вооружения.

«Все это повышает эффективность танковых подразделений, особенно при действиях в городе, где пехота противника с противотанковыми средствами может вести огонь с неожиданных ракурсов, в том числе сверху. БМПТ успевает реагировать на эти угрозы и подавлять их, в том числе за счет огня 30-миллиметровых пушек, которые достают противника через стены домов», — добавил источник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о достоинствах самой дальнобойной в мире винтовки СВЛК-14С «Сумрак», которая, предположительно, впервые была применена в боевых действиях на Украине. Военные эксперты уверены, что новинка даст российским бойцам неоспоримое преимущество перед противником.

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