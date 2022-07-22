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Песков сообщил о прибытии Шойгу на переговоры по зерну в Стамбул

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 11

Проблему необходимо как можно скорее решить, пока продовольственный кризис не привел к необратимым последствиям.

Песков сообщил о прибытии Шойгу на переговоры по зерну в Стамбул

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл с визитом в Стамбул для подписания соглашения по зерну. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы можем подтвердить, что Шойгу отправился в Турцию, можем подтвердить, что готовится подписание, но давайте дождемся, не будем забегать вперед», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путинуказывал на необходимость разблокировки путей поставки на мировые рынки: удобрений, продовольствия и зерна. Целью визита главы российского военного ведомства является подписание соглашения по зерну.

«Это не критически, потому что особой, скажем так, решающей помощи это не окажет, это сравнительно небольшое количество украинского зерна. Но все-таки очень важно, чтобы это зерно попало на мировые рынки, а также, чтобы те косвенные ограничения, которые действуют в отношении наших товаров, тоже позволили рынку получить дополнительные объемы и удобрений, и зерна, и так далее», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошли переговоры Путина, его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана и иранского президента Ибрахима Раиси по вопросу зерна.

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