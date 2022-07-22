Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Петербуржец планировал примкнуть к ВСУ и совершать диверсии против ВС России

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Никита Кротов
Никита Кротов 77

ФСБ задержала в Крыму планировавшего совершать диверсии против ВС РФ петербуржца

Петербуржец планировал примкнуть к ВСУ и совершать диверсии против ВС России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Ради достижения цели мужчина уволился с работы и начал активную подготовку к поездке.

Житель Петербурга задержан в Крыму российскими силовиками. Мужчина планировал отправиться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против РФ.

«Мужчина поддерживал связь с боевиками и планировал присоединиться к ним для участия в противоправных акциях, в том числе диверсионно-террористической деятельности против российской армии и мирных граждан», — сообщает «Крыминформ».

Ради поставленных целей задержанный уволился с работы, а также купил камуфляж и средства для оказания первой помощи. Кроме того, по ускоренной программе им был пройден спецкурс, включивший в себя медицинскую, тактическую и огневую подготовку.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский музыкант Юрий Бардаш высмеял Зеленского в новой песне.

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