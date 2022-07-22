Спасали всей Россией: освобожденную от банки медведицу Монеточку отпустили на волю

Животное решило полакомиться сгущенкой, но в итоге обрекло себя на четыре дня страданий. К счастью, медики подоспели вовремя.

Счастливый эпилог спасательной операции, за которой с волнением следила вся Россия. Белую медведицу из поселка Диксон, которую окрестили Монеточкой, вывезли в естественную среду обитания.

Зверь был еще под наркозом, когда его выгрузили из вертолета и оставили в тундре рядом с запасом рыбы — в ближайшие дни медведица самостоятельно охотиться не сможет.

Монеточка едва не умерла от голода и обезвоживания, потому что ее язык намертво застрял в банке от сгущенного молока. На помощь медведице из Москвы вылетел целый отряд спасателей и ветеринарных врачей.