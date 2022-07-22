Жители России и Донбасса запустили флешмоб «С чего начинается Родина»
Участники записали клипы на фоне достопримечательностей своих городов.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
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«С чего начинается Родина». Вся Россия — от Камчатки до Калининграда — поет эту песню. Первым ее исполнил Марк Бернес в фильме «Щит и меч». Автор музыки — Вениамин Баснер, а вот стихи написал поэт Михаил Матусовский, уроженец Луганска.
В столице ЛНР ему поставили памятник — возле здания местной академии культуры, которая носит его имя. В следующем году песне исполняется 55 лет. Подарком к грядущему юбилею стал всероссийский флешмоб.
Участники записали клипы на фоне достопримечательностей своих городов. Организаторы отмечают, что песня стала мостом, соединившим на веки «наших людей и наши народы».
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