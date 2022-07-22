Сейчас она находится на уровне середины 2017 года.

ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 8% годовых, на 1,5 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Сейчас этот показатель достиг уровня середины 2017 года.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», — аргументировал свое решение ЦБ РФ.

Банк России в седьмой раз за этот год понижает ключевую ставку. Неудивительно, ведь 28 февраля она была повышена до рекордных 20% на фоне санкционной кампании Запада. После 8 апреля регулятор начал постепенно снижать показатель.

В регуляторе отметили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от фактической и ожидаемой динамики инфляции.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперты прогнозируют резкое снижение цен на недвижимость в России.

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